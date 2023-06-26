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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahil kenti Amasra'da bayram tatili yoğunluğu

AA

Sahil kenti Amasra'da bayram tatili yoğunluğu

BARTIN (AA) - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda serinledi.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Amasra'nın özellikle hafta sonlarında günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu anlatan Çakır, "İlçemizde, 9 günlük bayram tatilinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen tur organizasyonlarıyla ciddi yoğunluk yaşanıyor. 6 bin nüfuslu Amasra’da günübirlik ziyaretçi sayısı 40 bini aşıyor. Bayramın ikinci gününden itibaren çok ciddi yoğunluk bekliyoruz. Misafirlerimizin iyi bayram tatili geçirebilmesi için her türlü önlem ve tedbir alındı." dedi.

Öte yandan, Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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