Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da geleneksel karakucak güreşlerini izledi

BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen Yanaz Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Tunç, Yanaz Köyü Güreş Sahası’ndaki müsabakalar öncesi tribünlerdeki vatandaşlarla selamlaştı, sporculara başarılar diledi.

Başpehlivanlık müsabakası öncesinde konuşan Tunç, köyde 203 yıldan bu yana devam eden ata sporunu başlatan, bugünlere taşıyan sporcu, güreşsever ve sponsorlar ile tesisin köye kazandırılması için çabalayan yetkililere teşekkür etti. Tunç, geleneği sürdürmenin ve gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguladı.



3. Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun altın madalya alarak ülkeyi gururlandırdıklarını anımsatan Tunç, "İlimiz sporcularından Şennur Demir de dünya şampiyonu, şimdi beraber çalışıyorlar. O da bu yörenin çocuğu ve inşallah sporcularımızdan çok daha büyük başarıları bekliyoruz. Çünkü onlar da o kabiliyet var. Yeter ki, biz onlara bu tesislere hazırlayalım." dedi.

Bartın’da son 21 yılda spor tesislerine 1 milyar 400 milyon liralık harcama yapıldığını bildiren Tunç, Bartınspor'u profesyonel lige hazırlamaya devam edeceklerini, sporun bütün dallarında Türkiye ve dünya şampiyonları çıkarmaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.



Tunç, başpehlivanlığı kazanan milli sporcu İshak Çapaş'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz da müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

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