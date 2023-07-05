Bartın'da anne adaylarına eğitim

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BARTIN (AA) - Bartın'da Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından anne adaylarına eğitim düzenlendi.

Bartın Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimi Uzman Dr. Kaan Eray Uzun'un katılımıyla Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda gerçekleşen eğitimlerde, 14 anne adayına bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde ayrıca katılımcıların gebelik ve doğumla ilgili soruları yanıtlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol, yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Gebe, Sağlıklı Bebek" anlayışıyla başlatılan Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nın temel hedefinin, annelerin mutlu, huzurlu, bilinçli gebelik ve doğum süreci yaşamalarına yardım etmek olduğunu belirtti.

Sınıfa kayıtlarının sürdüğünü aktaran Erol, "Sağlıklı Hayat Merkezi'mizde doğuma yardımcı nefes ve gebelik egzersizlerini uygulayabilecekleri plates eğitimlerimiz fizyoterapistimiz eşliğinde sürüyor. Anne adaylarına yönelik faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.





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