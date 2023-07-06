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        Bartın'da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor

        Bartın Belediyesince ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 14:58
        Bartın'da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor

        BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncoğlu, gazetecilere, vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için yeni imar yolları açtıklarını belirtti.

        Fırıncoğlu, beton parke, sathi asfalt ve sıcak asfalt malzemelerle yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Hasar gören yollarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının oluştuğu bölgelerde de imar yollarını ulaşıma kazandırdıklarını vurgulayan Fırıncıoğlu, "Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Karaköy Mahallesi 286. Sokak'ta yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı. En kısa zamanda bu bölgede ki çalışmamızı tamamlayacağız. Yine ilimizde ihtiyaç duyulan alanlarda, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.

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