Bartın Irmağı'nın taşma riskine karşı çevresinde önlemler alındı

BARTIN (AA) - Kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı.

Bartın'da devam eden kuvvetli yağış nedeniyle birçok yerde dereler taşarken şehir merkezinde de bazı bölgelerde sel oluştu, rögarlar taştı, bodrum ve zemin katları su bastı.

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Irmak boyunda yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Irmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı. Irmağın taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı.

Emniyet ekiplerinin tedbir aldığı bölgede tüm araçlar kaldırıldı, ırmak boyu yaya ve araç giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Öte yandan polis araçları ve belediye hoparlöründen yapılan uyarılarla Kanlı Irmak ve Tersane caddelerinde ikamet eden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.