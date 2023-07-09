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        Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle tahliye ediliyor

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        Giriş: 09.07.2023 - 18:32
        Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle tahliye ediliyor

        BARTIN (AA) - Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarılıyor.

        Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.

        Sitedeki iş yerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye çalışması sürüyor.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.

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