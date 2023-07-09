GÜNCELLEME - Bartın Irmağı sağanak nedeniyle taştı, iş yerleri su altında kaldı

BARTIN (AA) - Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı Kemerköprü mevkisinde taştı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı. Irmak boyunda yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Irmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı. Irmağın taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı.

Emniyet ekiplerinin tedbir aldığı bölgede tüm araçlar kaldırıldı, ırmak boyu yaya ve araç giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Etkisini devam ettiren yağışlarla su seviyesinin 10 metreyi aşması sonucu ırmakta taşkın yaşandı. Akarsu çevresindeki taksi ve dolmuş durağı ile market, lokanta gibi iş yerleri su bastı.

Güvenlik önlemlerini artıran ve bölgeye vatandaşların girmesine izin vermeyen polis ekipleri, ırmağın geçtiği mevkilerde dikkatli olunması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.