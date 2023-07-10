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        Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 02:54
        Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

        BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.

        Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yetkililerden bilgi aldıktan sonra Kemerköprü mevkisine geçti.

        Tunç ve Yerlikaya, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın sağanak nedeniyle taştığı bölgede inceleme yaptı.

        Ayrıca Tunç ve Yerlikaya, Tersane Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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