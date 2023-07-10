Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, Bartın'da esnaf ve vatandaşlarla görüştü

BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da, vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Tunç ve Yerlikaya, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın sağanak nedeniyle taştığı Kemerköprü bölgesinde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra sular altında kalan Atılım Sanayi Sitesi'ne geçen Tunç ve Yerlikaya, burada yetkililerden bilgi aldı, taleplerini dinledikleri esnafa da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlara, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta eşlik etti.