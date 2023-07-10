Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bartın'daki selle denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 17:10
        Bartın'daki selle denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

        BARTIN (AA) - Bartın'da sağanağın etkisiyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirlilik oluşturdu.

        Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar denize sürüklendi.

        Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

        Sahildeki çöplerin, iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürüleceği öğrenildi.

        Bu arada sahildeki kirlilik havadan görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (4)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (4)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (3)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (3)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (2)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (2)
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi
        Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi
        İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Tunç Bartın´da açıklama yaptı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Tunç Bartın´da açıklama yaptı
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, selin vurduğu Bartın'a geldi: Turuncu alarm devam ediyor
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, selin vurduğu Bartın'a geldi: Turuncu alarm devam ediyor