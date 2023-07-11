Sağanakla seviyesi artan Bartın Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü su bırakılıyor

BARTIN (AA) - Bartın Kirazlıköprü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 81'e ulaşması nedeniyle kontrollü su bırakıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Temmuz'da aşırı yağışlar neticesinde Bartın Irmağı'nda su seviyesinin 8,7 metreye kadar yükseldiği, akşam saatlerinde yatağından taşarak Yalı mevkisinde su baskınlarına neden olduğu anımsatıldı.

Baraj rezervuarında aynı gün saat 09.00 itibarıyla su seviyesinin 77 metre kotunda, doluluk oranının yüzde 17 olduğu anlatılan açıklamada, baraj dipsavağı kapatılarak taşkın sularının il merkezine ulaşmasının engellendiği belirtildi.

Yağışların etkisiyle su seviyesinin artmaya başlayarak 100 metre kotuna çıktığı, doluluk oranının da yüzde 81'e ulaştığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barajda su seviyesinin artması ve Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin azalmaya devam etmesi nedeniyle barajdaki su seviyesini dengelemek amacıyla saat 20.30'da 3 adet dolusavak kapağı 20'şer santimetre açılarak su bırakılmıştır. 11 Temmuz saat 08.00 itibarıyla barajdaki su seviyesi 100 metre kotunda kalmıştır. Irmaktaki su seviyesinin 3,68 metre ölçülmesi ile kapaklardan biri kapatılmış, diğer ikisi 15 santimetre açıklığa getirilmiştir.

Aynı gün saat 12.00 itibarıyla barajdaki su seviyesi 98 metre kotuna gerilemiştir. Bartın Irmağı'nda ise su seviyesi 3,78 metre seviyesindedir. Kirazlıköprü Barajı'ndan Bartın Irmağı'na suyun varışı 4,5-5 saat olduğundan saat 13.00 itibarıyla Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi düşüşe geçecektir. Baraj ve ırmağın su seviyeleri sürekli takip edilerek Kirazlıköprü Barajı'ndan kontrollü olarak mansaba su bırakılmaktadır."

Öte yandan Kirazlıköprü Barajı'ndaki doluluk havadan görüntülendi.