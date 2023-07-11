Selden etkilenen Bartın'da farklı illerden ekipler görev yapıyor

BARTIN (AA) - Sağanağın ardından meydana gelen su taşkınlarının iş yeri, araç, ev ve tarım arazilerine zarar verdiği Bartın'da hasarın giderilmesi için 19 ilden 1652 kişi, 11 ilden 153 iş makinesi ve 156 araçla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Temmuz'da yaşanan sel ve su baskını sonrasında il genelinde bugüne kadar alınan 1913 ihbarın 793'ünün mahsur kalma, konut, iş yeri ve depolardan su tahliyesi, iş makinesi talebi kaynaklı olduğu belirtildi.

Başvurulardan 1120'sinin zarar tespit talebi yönünde olduğu anlatılan açıklamada, 606 konut/konut deposu, 221 iş yeri/iş yeri deposu ve 28 taşıt zarar tespit talebi yapıldığı, bunlardan 216'sına zarar tespiti yapıldığı, geri kalanların tamamlanması için çalışmaların sürdürdüğü aktarıldı.

Bartın'a 19 ilden personel desteği sağlandığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla AFAD, jandarma, emniyet, gönüllüler, STK'ler ve diğer kamu kurumlarından 1652 kişi arama kurtarma, konut, iş yerleri, cadde ve sokaklarda sel suyu ve rüsubat tahliyesi/temizliği çalışmalarında görev almaktadır. Çalışmalarda ilimiz ve 11 ilden görevlendirilen 153 iş makinesi ve 156 araç kullanılmaktadır. Ekiplerimiz şu ana kadar 201 konut ve 107 iş yerinin temizlik ve tahliye çalışmasını tamamlamış, 42 noktada müdahale devam etmektedir."

Açıklamada, halk sağlığını korumak adına selin etkili olduğu bölgelerde ilaçlama ve gıda denetimleri yapıldığı, sel kaynaklı haberleşme kesintilerinde bugün itibarıyla herhangi bir sorun kalmadığı, Bakioğlu, Bakraçboz, Akbaş köyü olmak üzere 3 noktada ekiplerce arızalara müdahale edildiği kaydedildi.