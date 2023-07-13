Selden etkilenen Bartın'da hasar tespit çalışmaları sürdü

BARTIN (AA) - Bartın'da sağanağın ardından Bartın Irmağı ile derelerin taşması sonucu zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam etti.

Sağanak nedeniyle çeşitli imalat, atölye, üretim işletmelerinin bulunduğu Gecen köyü mevkisindeki Atılım Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahipleri ile çalışanlar temizlik yaptı.

Balçık altında kalan, yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde, özellikle ayakkabı üretim işletmeleri ile gıda toptancı depolarında su altında kalan ürünler kepçelerle kamyonlara yüklenerek katı atık depolama alanına götürüldü.

Sanayi sitesinde saya imalathanesi bulunan Bartın Ayakkabı ve Sayacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necati Sandıkçı, gazetecilere, kısa sürede derenin taşması sonucu sanayi sitesinin ve iş yerinin su altında kaldığını söyledi.

Sandıkçı, "İlk defa böyle bir felaketle karşı karşıya kalındı. Hepimize geçmiş olsun, herkes yaralarını sarmaya çalışıyor. Devlet geliyor, yetkililerimiz çözüm, çare üreteceklerini söylüyorlar. İnşallah bir an önce çözüm üretilir. İnsanlar kendi gayretleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Ayakkabı ve saya üreticilerinin çoğunlukta olduğu sanayideki çalışanların da mağduriyet yaşayacağını vurgulayan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerde saya, kesim makineleri gibi makineler var. Bunların içine sular girdi ve tekrardan yapılması zaman alacak süreç. Bu işletmelerde de çok kişi çalışıyor ve tekrardan üretime dönülmesinin çaresi bulunması gerekiyor. Makine desteği, uzun vadeli kredi desteği gibi destekler ve üreticilerimizin de gayretleriyle tekrar normale döner diye umut ediyoruz. Şu anda hummalı çalışma var. Makinelerinin toparlanması, dükkanlarının temizlenmesi, su altında kalan malzemelerin kurtarılması, zarar görenlerin toparlanıp atılması gibi çok iş var."

Öte yandan il genelinde selde zarar gören ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor.