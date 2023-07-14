Bartın'da selin izleri siliniyor

BARTIN (AA) - Bartın'ı vuran selin izlerinin temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmaları sürerken, kent merkezinde Bartın Irmağı’nın taştığı İskele Caddesi Yalı ile Kemerköprü mevkilerinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik bitti. Kafe, restoran, bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başladı.

Sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu sular altında kalan ve çeşitli imalat, atölye, üretim işletmelerinin bulunduğu Gecen köyü mevkisindeki yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu Atılım Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahipleri ile çalışanlar temizlik yaptı.

Bu arada sanayi sitesinde 8 Temmuz’da meydana gelen sel, bir ayakkabı üretim işletmesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sel sularıyla işletmenin kapılarının aniden açıldığı ve malzemelerin su üzerinde yüzdüğü görülüyor.

Öte yandan il genelinde selde zarar gören ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışması da yürütülüyor.