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        Bartın Üniversitesi tercih günleri etkinliğinde adaylara tanıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:59
        Bartın Üniversitesi tercih günleri etkinliğinde adaylara tanıtıldı

        BARTIN (AA) - ​​​​​​​Bartın Üniversitesi (BARÜ), Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen "Üniversite Tercih Günleri" etkinliğinde aday öğrencilere tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Altındağ Belediyesince Başkent Millet Bahçesi'nde iki gün süren etkinlikte standı ziyaret eden katılımcılara, BARÜ hakkında bilgiler verildi.

        Üniversitedeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programların tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere kariyer planlaması noktasında tavsiyelerde bulunuldu.

        BARÜ'nün yurt dışı eğitim olanakları, çift ana dal ve yan dal uygulamaları noktasında sunduğu fırsatları da öğrenen öğrenciler, BARÜ İletişim Koordinatörlüğünce kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkanları konusunda bilgilendirildi.

        Fuara katılan BARÜ öğrencisi Muhammet Can Sağıroğlu ise tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.

        Stant yoğun ilgi gösteren öğrencilere üniversitenin aday öğrenci sayfası ile sosyal medya hesaplarını ziyaret etmeleri tavsiye edildi.

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