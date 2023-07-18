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        Bartın'da taksi ve duvara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:03
        Bartın'da taksi ve duvara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        BARTIN (AA) - Bartın'da taksiyle çarpışıp bahçe duvarına da vurarak devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.

        Demirciler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde aynı yönde giden A.D'nin kullandığı 74 T 143 plakalı taksi ile çarpışan Ş.Ş'nin kullandığı 74 AAR 440 plakalı otomobil, bir sitenin duvarına da çarparak devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarının yıkıldığı kazada sürücü Ş.Ş. yaralandı.

        Vatandaşlarca otomobilden çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ş'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ​​​​​​​Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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