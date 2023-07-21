Bartın Valisi Arslan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, basının haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin yanında, kamu adına hareket ederek doğru, objektif, güncel, hukuka ve etik değerlere uygun haberlerle kamuoyunu aydınlatmakta, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşmasına ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Vali Arslan, teknolojinin hızla geliştiği, internetin ve sosyal mecralar gibi yeni nesil iletişim imkanlarının bilgi ve haber kaynağı olarak kullanıldığı günümüzde, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve gerçekleri öğrenme ihtiyacının çok daha fazla önem kazandığına işaret ederek, "Toplum ile kamu arasında köprü olma görevini üstlenen, her türlü zorlukta özveriyle görev yapan, ilimizde yapılan, planlanan, devam eden yatırımlar ile çalışmaları destekleyerek her türlü gelişmeyi yerel, ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan yazılı ve görsel basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan bu özel günde tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.