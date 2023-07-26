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        Amasra ve Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:55
        Amasra ve Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti

        BARTIN/DÜZCE (AA) - Bartın'ın Amasra ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde sıcak hava bunalanlar sahillere akın etti.

        Temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da sahillere gidenler, denizin keyfini çıkardı.

        Aşırı sıcaktan bunalan bazı kişilerin denize şapka takarak girdiği görüldü.

        Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen büyük ve küçük liman plajlarında, cankurtaran ekipleri de gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

        Tatilciler, gölgede kalan çay bahçelerinde de yoğunluk oluşturdu.

        Kentte hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı ise yüzde 80 ölçüldü.

        - Akçakoca

        Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da da sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.

        Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede plajlara gelenler denize girerek serinledi.

        Denize girmeyenler ise ilçenin merkezindeki sahil bandında yer alan asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi.

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