Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki 18 plajda denize girilmesine izin verilmiyor.

Valiliğin açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve olası yoğun yağış uyarısı yaptığı belirtildi.

Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle il genelindeki 18 plajda, halkın can güvenliğinin korunması için denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Sahil ve plajlarda cankurtaran, zabıta, polis ve jandarma ekipleri ise güvenlik önlemlerini artırdı.