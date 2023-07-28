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        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:22
        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        BARTIN (AA) - Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kentteki yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmeleri yapıldı.

        İlde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Arslan, yatırım programlarının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde görevli kurumlara çalışmalar için teşekkür etti.

        2023 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ile 2024 yılında planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirme sunumları yapıldığı toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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