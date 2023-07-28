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        Bartın'da ayaklarına alçı bandajı dolanan leylek kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:37
        Bartın'da ayaklarına alçı bandajı dolanan leylek kurtarıldı

        BARTIN (AA) - Bartın'da elektrik direğinin üstündeki yuvasında ayaklarına alçı bandajı dolanan leyleğin yardımına ekipler yetişti.

        Merkeze bağlı Sipahiler köyünde elektrik direğindeki yuvadan bir leyleğin uzun süre ayrılmadığını fark edenler, durumu Bartın Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Köye giden ekipler, enerjinin kesilmesinin ardından yuvasında hareket edemeyen leyleği sepet yardımıyla elektrik direğindeki yuvadan aldı.

        Her iki ayağına alçılı bandaj dolandığını tespit edilen leylek, bandajın sökülmesi ve tedavisi için veterinere götürüldü.

        Leylek, tedavisinin ardından yuvasına bırakılacak.

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