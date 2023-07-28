Bartın'da dalgalara kapılan genç kayboldu
BARTIN (AA) - Bartın'da dalgalara kapılarak denizde kaybolan 20 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma riskine karşı denize girmenin yasaklandığı Bartın’ın İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasında bulunan Pilavkum koyunda suya giren iki arkadaştan Muhammet Emin Çapkın, gözden kayboldu.
Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma botu sevk edildi.
Ekiplerce karadan ve denizden yapılan arama çalışmaları yoğun dalga nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.