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        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:14
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        BARTIN (AA) - Bartın'da dalgalara kapılarak denizde kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

        İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasındaki Pilavkum koyunda önceki gün suya giren ve gözden kaybolan iki arkadaştan Muhammet Emin Çapkın'ı arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

        Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve dalgıçlar tarafından sürdürülen arama çalışmalarında, Çapkın'ın cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta su yüzeyinde görüldü.

        Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Çapkın'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çapkın'ın önceki gün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geldikleri ve Pilavkumu plajına inebilmek için Güzelcehisar köyünden yaklaşık 2 kilometre dağlık alandan yürüyerek kumsala ulaştıkları öğrenildi.

        Rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma riskine karşı denize girmenin yasaklandığı bölgede suya giren Çapkın, gözden kaybolmuştu. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma botu sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.

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