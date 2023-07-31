Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bartın'da iki katlı ahşap ev yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:47
        Bartın'da iki katlı ahşap ev yandı

        BARTIN (AA) - Bartın’da 2 katlı tarihi ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi üzerinde bulunan metruk ahşap evde yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki katlı ahşap ev, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bulunan bir otoparktaki bazı araçlar hasar gördü, bir itfaiye eri de çatıdan düşen kiremitler nedeniyle yaralandı.

        İtfaiye eri kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?

        Benzer Haberler

        Bartın Limanı´na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza
        Bartın Limanı´na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza
        Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi
        Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi
        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu