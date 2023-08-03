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        Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:46
        Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete başladı

        BARTIN (AA) - Bartın'da 9 Temmuz'da meydana gelen selde hasar gören sanayi sitesindeki iş yerlerinde kademeli olarak yeniden faaliyete geçildi.

        Sağanak nedeniyle balçık altında kalan yaklaşık 200 iş yerinin yer aldığı Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Özellikle ayakkabı üretim atölyeleri, mobilya işletmeleri ile gıda toptancı depolarında selin izleri büyük ölçüde silindi.

        Esnaftan bazıları temizlenen iş yerlerini onarıp boyatarak yeniden hizmet vermeye başladı.

        Ayakkabı imalatı yapan firmanın işletme müdürü Çağan Öztürk, yaklaşık 3 hafta önce büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, iş yerinde ortadan kaldırdıkları selin izlerinin yüreklerinde kaldığını söyledi.

        Öztürk, işletmede işçilerin yeniden işbaşı yaptığını aktararak, "Her şeyimiz tam, eksiğimiz yok. Ufak tefek sıkıntılarımız olsa da onları zamanla tamamlayıp daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Şu an için tamir ettiğimiz makinelerle 45 kişiyle işe başladık. İlerleyen günlerde diğer sıkıntılarımızı da giderip bütün işçilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

        Mobilya ustası Oğuzhan Coşkun da selin ilk günlerinin çok zor geçtiğini dile getirerek, aksayan üretimlerine yeniden başladıklarını kaydetti.

        Sel suyunun girdiği atölyelerindeki makinelerin su altında kaldığını anlatan Coşkun "Makinelerimizi tekrar onardık, temizlik çalışmasının ardından üretime başladık. Suntalarımız, keçelerimiz, süngerlerimiz, çok zararımız var ama Allah'a şükür yavaş yavaş üretimimize başladık." ifadelerini kullandı.

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