Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bartın'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN (AA) - Bartın'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kozcağız beldesinde gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun A. (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü görerek ikiliyi ayırmak için araya giren Emre Y. (20), bıçakla yaralandı. Ambulansla ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Harun A, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı (2)
        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı (2)
        Bartın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bartın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı
        Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı
        Bartın'da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi
        Bartın'da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi
        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura...
        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura...