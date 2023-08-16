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        Bartın'da sandalıyla denize açılan balıkçının cesedi kıyıya vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:09
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        Bartın'da sandalıyla denize açılan balıkçının cesedi kıyıya vurdu
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        BARTIN (AA) - Bartın'da balık tutmak için sandalla denize açılan kişinin cesedi kıyıya vurdu.

        Kapısuyu köyünde sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan Hasan Anar'ın (60) sandal parçalarının kıyıya vurması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekiplerin arama çalışması başlattığı sırada Anar'ın hareketsiz haldeki bedeni kıyıya vurdu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Anar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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