Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Önder'den üreticilere ziyaret

BARTIN (AA) - Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Karahüseyinli köyünde arıcılık yapan çiftçileri ziyaret etti.

Önder, gazetecilere, kentte arıcılığı geliştirmek için önemli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Müdürlük olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Önder, "Ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkıda bulunmak isteyen, 'Ben de üretmek istiyorum.' diye müdürlüğümüze başvuran herkese yol gösteriyor, gerekli desteklerimizi veriyoruz. Yeter ki insanımız üretmek istesin." dedi.

Önder, Zwatbles ırkı koyunlar ile işletmede bulunan 100 kovan arı hakkında ziyaret ettiği Ahmet Karataş'tan da bilgi aldı.