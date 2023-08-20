Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişiye para cezası uygulandı
BARTIN (AA) - Bartın'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişiye 2 bin 864 lira ceza kesildi.
Bartın-Karabük kara yolu Kurtköy mevkisinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsünün yanında oturan E.Ö, aracın camından pompalı tüfekle havaya rastgele 3 el ateş açtı.
Yoldan geçen otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliği tespit edilen E.Ö'yü gözaltına aldı.
Hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatılan E.Ö'ye 2 bin 864 lira idari para cezası uygulandı.