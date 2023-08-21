Bakan Tunç'tan, kazada oğlunu kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı'na taziye ziyareti
BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafik kazasında oğlunu kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul'dan aldığı motosikletiyle dün Bartın'a geldiği sırada Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren Ali Arslan'ın cenazesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinden yakınlarınca alınarak Çaydüzü Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Baba Yaşar ile anne Semra Arslan'ın taziyeleri kabul ettiği evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.
Bakan Yılmaz Tunç da taziye evine gelerek Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Dün, Ş.G'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmış, kazada Arslan ile motosikletteki Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.