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        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:39
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        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı
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        BARTIN (AA) - Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan denetimlerin kentte hızla süreceğini ifade etti.

        Denetimlerde gerekli görülmesi halinde numune alınacağını ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanacağını dile getiren Önder, "Tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Buna rağmen vatandaşlarımızdan karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı'mıza bildirmeleri önem arz etmektedir. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Unutmayalım ki en iyi denetleyici, tüketicidir." diye konuştu.

        Denetimlerde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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