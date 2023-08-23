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        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:40
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        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
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        BARTIN (AA) - Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

        Gölbucağı Mahallesi 121. Caddesi'nde bir sürücünün drift yaptığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Ekipler, drift yaptığı belirlenen araç sürücüsü F.Ş'ye 20 bin 342 lira para cezası uyguladı.

        Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Öte yandan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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