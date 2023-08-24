Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

BARTIN (AA) - Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte temmuz ayında meydana gelen selin ardından yapısal hasarlara ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları tamamladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmaların ardından hazırlanan raporun 23 Ağustos itibariyle mahalle ve köy muhtarlıklarında 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı bildirildi.

Vatandaşların, sonuçları e-devletten, hasartespit.csb.gov.tr, www.bartin.gov.tr, https://bartin.csb.gov.tr/ internet adreslerinden ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılan listelerden öğrenebilecekleri aktarılan açıklamada, gerekli itirazların 30 günlük süre içerisinde Amasra Kaymakamlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dilekçe ve e-devlet üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Başvuru yapmadan önce vatandaşlarımızın ilan edilen hasar tespit raporlarında yer alan bina kodunu e-devlet hesabından, hasartespit.csb.gov.tr web adresinden veya muhtarlıklarınızda askıya çıkarılan listelerden öğrenmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.