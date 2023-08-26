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        Bartın'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:17
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        Bartın'dan kısa kısa
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        BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi Mahalle Muhtarları Meclisi, ilk toplantısını Gazhane Parkı'nda gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, her ay gerçekleştirecekleri Mahalle Muhtarları Meclis Toplantısı'nda, mahallelerde yürütülen çalışmaların ele alacaklarını belirtti.

        Vatandaşların memnuniyeti için seferber olmak zorunda olduklarını ifade eden Fırıncıoğlu, muhtarlarla birlikte ortak bir amaca hizmet ettiklerini anlattı.

        Fırıncıoğlu, muhtarların düşüncelerine her zaman değer verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Muhtarlarımız, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediyeyle köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işlevleri var. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle muhtarlarımızdan alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz. Mesai ve yol arkadaşı olarak gördüğümüz, her mahallemiz ile ilgili ayrı ayrı projeler üretip, eksiklikleri ortak akıl yürüterek tespit ettiğimiz, hep birlikte aynı emek ve sabır ile çalıştığımız muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

        - Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Bartın'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Bocce Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        12 erkek ve 12 kız takımının mücadele ettiği şampiyonada, erkeklerde Ankara İl Karması, kızlarda da Elazığ İl Karması şampiyon oldu.

        Müsabakaların ardından düzenlenen törenle, dereceye giren takımlara ödülleri teslim edildi.

        Törene, Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Emre Önder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ve sporcular katıldı.

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