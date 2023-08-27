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        Bakan Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın oğlu için düzenlenen mevlide katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:25 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:31
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        Bakan Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın oğlu için düzenlenen mevlide katıldı
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        BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın trafik kazası sonucu vefat eden oğlu Muhammed Ali Arslan için düzenlenen mevlide katıldı.

        Arslan'ın Çaydüzü Mahallesi'ndeki evinin önündeki programda konuşan Tunç, 20 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Arslan'ı yakından tanıdığını söyledi.

        Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Mekanı cennet olsun. Çok büyük acı yaşadık. Başta il başkanımız, ailesi büyük acıya gark oldu. Rabbim dayanma gücü versin, Peygamber Efendimizin sancağı altında kıyamet gününde buluşmayı nasip eylesin." dedi.

        Kazada yaralanan Gökhan Katıoğlu'nun tedavisinin sürdüğünü belirten Tunç, "Gökhan kardeşimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Onun için de hep beraber dua edelim. Bir an önce sevdiği arkadaşı da sağlığına kavuşsun inşallah. Hastanede takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Mevlitte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua edildi.

        Programa, Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Ş.G'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, 20 Ağustos'ta Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmıştı. Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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