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        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:35
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        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı
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        BARTIN (AA) - Bartın'da 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bartın Adliyesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Baro Başkanı Ferhat Parlatır, yaptığı konuşmada, avukatların beklentilerine değinerek, "Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukat mesleğinin gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz." dedi.

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