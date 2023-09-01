Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bartın Adliyesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Baro Başkanı Ferhat Parlatır, yaptığı konuşmada, avukatların beklentilerine değinerek, "Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukat mesleğinin gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz." dedi.