Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN (AA) - Bartın’da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kirazlıköprü Barajı'na, 85 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

        Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğünden temin edilen balıklar, Bartın Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve müdürlük yetkilileri tarafından salındı.

        Önder, yaptığı açıklamada, bu projenin yanı sıra Bartın Valiliğince hazırlanan "Bartın İlimizde 74 Tarımsal Proje" içeriğinde yer alan "İlimiz İç Sularında Balık Popülasyonunun Artırılması" projesini de yürüttüklerini belirterek, bölge balıkçılığının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Çalışmaların ilerleyen dönemlerde de süreceğini aktaran Önder, "İlimiz ve bölgemiz balıkçılığı için hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

        -Sünnet şöleni

        Bartın Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninin, 31.'si gerçekleştirildi.

        Şölen programı kapsamında ilk olarak Bartın Belediyesi'nin önünden başlayan araç konvoyu ile çocuklara şehir turu yaptırıldı.

        Tur kapsamında Hz. Ebu Derda Türbesi de ziyaret edildi. Türbede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Daha sonra Belediye Sosyal Tesisleri'nde sünnet şöleni organize edildi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, sünnet olan 134 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi kalıntılar kayıt altına alınıy...
        Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi kalıntılar kayıt altına alınıy...
        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti
        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti
        Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye kurtardı
        Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye kurtardı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Derede boğulan Rümeysa, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
        Derede boğulan Rümeysa, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı