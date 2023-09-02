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        Bartın'da Çocuk Şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:12
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        Bartın'da Çocuk Şenliği düzenlendi
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        BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince gerçekleştirilen 1. Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, hem çocuklar hem de aileleri keyif dolu anlar geçirdi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı öncesinde, çocukların keyifli anlar geçirmesini amaçladıklarını belirtti.

        Şenliği geleneksel hale getirmeyi istediklerini dile getiren Fırıncıoğlu, "Bartın Belediyesi olarak, her fırsatta ve her platformda gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu şenlik de bunlardan bir tanesi. Bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

        Şenlikte şişme oyun grupları, yüz boyama ve palyaço gösterileri, yumurta, halat, çuval ve sandalye kapmaca gibi çocuk oyunları oynandı.

        Kukla gösterileri ve masa oyunlarının da yer aldığı şenlikte, Türk Kızılay Bartın Şubesi ve Karabük Kan Merkezi tarafından kan bağışı etkinliği de düzenlendi.

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