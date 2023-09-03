Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi, TEKNOFEST'te teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST Ankara'ya katılarak bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesi, TEKNOFEST'te teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST Ankara'ya katılarak bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ standının yoğun ilgi gördüğü dev organizasyonda üniversitenin vizyon projeleriyle bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek "AR-GE Proje Pazarı" tanıtıldı.

        Ayrıca ziyaretçilere BARÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalarla, "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamında hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler de verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ni gerçekleştirmesine yönelik önemli adım olduğunu belirtti.

        Bu sayede yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan bireyin teknoloji geliştirme süreçlerine katıldıklarına değinen Uzun, "Tam bağımsız, güçlü Türkiye idealine giden yolda, milli ve yerli teknoloji hamlesinin temellerinin atıldığı bu festival, yarınlarımız için taşıdığımız umudu taze tutmaktadır." ifadesini kullandı.

        Rektör Uzun, üniversite olarak sürdürülebilir gelişim hedeflediklerini, alanında yetkin insan kaynağı, öğrencileri ve mezunlarıyla güç birliği yaparak "Milli Teknoloji Hamlesi"ne yüksek katkı sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Bartın'da 200 yıllık gelenek; 4 saat boyunca topluca mısır soydular
        Bartın'da 200 yıllık gelenek; 4 saat boyunca topluca mısır soydular
        Bartın'da Çocuk Şenliği düzenlendi
        Bartın'da Çocuk Şenliği düzenlendi
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi kalıntılar kayıt altına alınıy...
        Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi kalıntılar kayıt altına alınıy...
        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Bartın'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti
        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti