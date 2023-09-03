Bartın Üniversitesi, TEKNOFEST'te teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST Ankara'ya katılarak bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi.

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST Ankara'ya katılarak bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ standının yoğun ilgi gördüğü dev organizasyonda üniversitenin vizyon projeleriyle bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek "AR-GE Proje Pazarı" tanıtıldı.

Ayrıca ziyaretçilere BARÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalarla, "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamında hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler de verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ni gerçekleştirmesine yönelik önemli adım olduğunu belirtti.

Bu sayede yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan bireyin teknoloji geliştirme süreçlerine katıldıklarına değinen Uzun, "Tam bağımsız, güçlü Türkiye idealine giden yolda, milli ve yerli teknoloji hamlesinin temellerinin atıldığı bu festival, yarınlarımız için taşıdığımız umudu taze tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Rektör Uzun, üniversite olarak sürdürülebilir gelişim hedeflediklerini, alanında yetkin insan kaynağı, öğrencileri ve mezunlarıyla güç birliği yaparak "Milli Teknoloji Hamlesi"ne yüksek katkı sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.