Bartın'da bir kişinin "yorgun mermi"yle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı Bartın'da bir kişinin "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:00 facebook

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