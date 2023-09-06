Bartın gazetesi 100 yaşında

Kurucusu Cemal Aliş'in yaşamını yitirdiği 1977'den bu yana oğlu Esen Aliş tarafından kesintisiz şekilde yayın hayatını sürdüren gazetenin yeni yayın yılı kesilen pasta ile kutlandı.

78 yaşındaki Esen Aliş, gazetecilere, babasının ilk sayıyı taş baskı tekniğiyle ve kendi el yazısıyla yayınlamaya başladığını anlattı. Bir yıllık sürecin ardından matbaa baskısı döneminin başladığını aktaran Aliş, 40-50 yıl da bu şekilde basıldıktan sonra ofset sistemine geçildiğini kaydetti.

Aliş, 1977 yılından bu yana aboneler ve okuyucuların desteğiyle bugünlere geldiklerini belirterek, "Desteklerle 100'üncü yılına kadar yaşattığımız gazetenin bu zor şartlarda nereye kadar gideceğini de bilemiyorum. Umarım ömrümüzün yettiği yere kadar da devam ederiz." ifadesini kullandı.

Gazeteyi 100'üncü yayın yılına taşımanın gururu ve sevinci içerisinde olduklarını dile getiren Aliş, okuyucuların destek ve sevgilerinin, gazeteyi yaşatmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.