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        Bartın'da kruvaziyerde rahatsızlanan yolcu ve yaralanan mürettebat, tedavi edildi

        Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında seyir halinde olan kruvaziyerde rahatsızlanan yolcu ve merdivenden düşerek yaralanan kadın mürettebat, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:26
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        Bartın'da kruvaziyerde rahatsızlanan yolcu ve yaralanan mürettebat, tedavi edildi
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        Sinop'a hareket halindeki "Astoria Grande" kruvaziyeri, saat 23:20'de Amasra açıklarına ulaştığı sırada 72 yaşındaki Rus vatandaşı yolcu E.A. rahatsızlandı, 30 yaşındaki Kazakistan vatandaşı kadın mürettebat L.R. ise merdivenden düşerek yaralandı.

        Gemi kaptanı tarafından durum, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bildirildi.

        İhbarın ardından TCSG-22 isimli sahil güvenlik botu, 2 kişiyi almak için harekete geçti.

        Amasra Limanı'na yanaşan gemiden alınanlar, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kısmi felç geçirdiği belirlenen Rus yolcu ile ayağı kırıldığı belirlenen mürettebat, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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