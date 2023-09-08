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        Amasra'da tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık "su perisi heykeli" bulundu

        Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Bedesten bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:31
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        Amasra'da tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık "su perisi heykeli" bulundu
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        Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kum Mahallesi'nde temizlik, tarihi yapıları ortaya çıkartma ve alanın tespiti için sondaj çalışmaları yapılıyor.

        Ekipler, son sondaj bölgesinde yerin 3 metre altında "su perisi heykeli"ne rastladı. Milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen heykel, Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

        Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere, halk arasında Bedesten olarak bilinen bölgenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların, yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Temizlik ve sondaj çalışmalarının titizlik içinde devam ettiğini kaydeden Kuru, bölgede güzel bulgular elde ettiklerini dile getirdi.

        İlçedeki Amasra Kalesi'nde temizlik çalışmalarının başlayacağını aktaran Kuru, şöyle konuştu:

        "Kalede bulunan bitkiler taşların aralanın açılmasına sebep olmakta. Ayrıca görseli bozmakta. Bununla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün yetkili kıldığı bir firma vasıtasıyla bu hafta önce mekanik temizlik, daha sonrasında da ilaçlı temizlik çalışmalarına başlanacaktır."

        Kuru, çalışmaların 3 etap halinde planlandığını sözlerine ekledi.

        Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı da bulunan heykelle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Paylaşımda, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2. yüzyıla ait ve Nymphe olduğu değerlendirilen, 1,53 cm yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

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