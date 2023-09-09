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        "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Bartın'da açıldı

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:29
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        "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Bartın'da açıldı
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        Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fuarda, 30 işyurtları müdürlüğündeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, törende yaptığı konuşmada, fuarın toplumdaki hükümlü ve tutuklu algısının kırılması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

        Eğitim verildiğinde çok güzel eserler yapan hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine değinen Arslan, "Biz hükümlülerimizi ve tutuklularımızı eğittiğimiz zaman onlara gerekli donanımı, altyapıyı sağladığımızda, ne kadar başarılı olabildiklerini, toplumla ne kadar uyumlu hale gelebildiklerini görüyoruz." dedi.

        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de hükümlüleri tahliye sonrası yaşama hazırlamak için faaliyetler düzenlediklerini kaydetti.

        Gezginci, kurumun suçluyu cezalandırmanın yanı sıra, suç işlenmesinin de ortadan kaldırılmasına yönelik iyileştirme temelli bir sisteme dayalı olarak çalıştığını bildirdi.

        -"Dünyada birçok ülkeye örnek olmaktadır"

        İnfaz sisteminin temel amacının, yeniden topluma kazandırma hedeflerine ulaşabilmek için hükümlünün plan ve sistem dahilinde eğitilmesi ve tahliye sonrasında meslek edinmesi olduğuna işaret eden Gezginci, "İşyurtlarının temel faaliyet alanı olarak sürdürdüğü iş başı meslek eğitiminin önemli özelliği, üretirken öğreten bir meslek edindirme çalışması olmasıdır. Bu amaca uygun olarak eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılmak suretiyle hükümlülere kalfalık, ustalık ve işyeri açmasına yetecek nitelikte belgeler verilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Gezginci, ülke genelinde 366 işyurdu müdürlüğünün bulunduğunu vurgulayarak, "Bu işyurtları müdürlüklerimizde tarımdan hayvancılığa, mobilyadan tekstile, hediyelik eşyadan hizmet sektörüne 200'den fazla işkolu ve meslek alanlarında faaliyet yürütülmektedir. Elde edilen ürünlerimiz kamu kurumları ile halkımızın istifadesine sunulmaktadır. İşyurtları Kurumumuz, bu yöndeki çalışmaları ile dünyada birçok ülkeye örnek olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ise fuarın 6 gün ziyaret edilebileceğini belirtti.

        Protokol üyeleri, daha sonra fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

        Fuara, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Yılmaz, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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