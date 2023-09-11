Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Bartın'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaz tatilinin sona ermesiyle kentteki 170 okulda 32 bin 800 öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen dersbaşı yaptı.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri, Gürgenpınarı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende öğrencilerle bir araya geldi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmasıyla devam etti.

        Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program sonunda Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı dönem diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizleniyor
        3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizleniyor
        Tarihi Amasra Kalesi'nde ağaç ve bitki temizliği
        Tarihi Amasra Kalesi'nde ağaç ve bitki temizliği
        "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Bartın'da açıldı
        "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Bartın'da açıldı
        Amasra'da tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık "su perisi heyke...
        Amasra'da tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık "su perisi heyke...
        Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu (2)
        Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu (2)
        Bartın'da kruvaziyerde rahatsızlanan yolcu ve yaralanan mürettebat, tedavi...
        Bartın'da kruvaziyerde rahatsızlanan yolcu ve yaralanan mürettebat, tedavi...