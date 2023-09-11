Bartın'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle kentteki 170 okulda 32 bin 800 öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen dersbaşı yaptı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri, Gürgenpınarı İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende öğrencilerle bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmasıyla devam etti.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program sonunda Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı dönem diledi.