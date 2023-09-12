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        Bartın'da okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi

        Bartın'da okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmeleri ile çevredeki gıda yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:12
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        Bartın'da okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi
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        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yaptığı açıklamada, gıdalardan kaynaklı olası hastalıkların önlenmesi amacıyla her yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yılda en az iki defa resmi kontrol gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Denetimlerde işletme hijyeni, alet-ekipman hijyeni, haşere ve kemirgen mücadele kayıtları, çalışan personelin hijyen eğitimleri ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini aktaran Önder, "Ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve etiket bilgileri gibi gıda güvenilirliği şartlarını da denetimlerde kontrol ediyoruz." dedi.

        Önder, öğrencilerin güvenli gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerin süreceğini belirterek, öğrenci ve velilerin karşılaştıkları olumsuzlukları "Alo Gıda 174" hattına bildirebileceklerini kaydetti.

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