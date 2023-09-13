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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 811 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:45
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 811 yolcusuyla Amasra'ya geldi
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        İstanbul'un ardından 811 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

        Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçilerden bir kısmı, tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

        Geminin, akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.

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