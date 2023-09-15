Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da vatandaşlara hitap etti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi yeni, demokratik ve sivil anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecinin devam edeceğini belirterek, "Kim ne derse desin, reformlarımızdan, yeniliklerimizden, gelişmeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz inşallah." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi yeni, demokratik ve sivil anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecinin devam edeceğini belirterek, "Kim ne derse desin, reformlarımızdan, yeniliklerimizden, gelişmeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz inşallah." dedi.

Kumluca beldesinde vatandaşlara hitap eden Tunç, Kumlucalıların her zaman AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıklarını söyledi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini aktararak, "Kumluca'mız, Bartın'ımızın doğa harikası, yeşil beldesi. Kumluca'ya ne yapsak azdır. Hem Bartın'ımızda hem de Kumluca'mızda, köylerinde, her yerde eserler üretmeye, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin daha iyi yaşamasının yolunu açmaya, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Tunç, bugün Şarköy Tarımköy Konutlarının kura törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Barajın içerisinde kalan Şarköy'ü yeniden inşa etmiş olduk. Barajın dışına çıkarıyoruz ve baraj su tutmaya başladığında da inşallah Bartın'ımız artık Kirazlıköprü, Kozcağız ve Kışla barajlarıyla taşkınlardan korunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Afet riskine karşı dayanıklı şehirler ve beldeler üretme hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Kumluca'mız sel taşkınlarına maruz kalmıştı, hızlı bir şekilde oralarda taşkın koruma çalışmalarını inşa etmiştik. İşte bu barajlar da yine Bartın'ı taşkından, afetten koruyacak önemli çalışmalarımız. Kumluca'mıza yapılması gerekenleri burada gerek belediye başkanımız gerek meclis üyelerimizle istişare ederek ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız."

- "Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz"

Tunç, AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın "önce insan" demeyi sürdürdüğünü vurguladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları dile getirdi:

"21 yıldan beri bunu sadece söylemekle kalmıyoruz. Bunu icraata dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Önce insan.' dedik, insanımızı eğitimde de sağlıkta da güçlendirdik. Kültürde sosyal politikalarda da insanımızın refahını artırmanın gayreti içerisinde olduk. İnsan güçlü olsun ki aile de güçlü olsun. Aileyi her türlü kötülükten korumamız lazım. 'Güçlü insan, güçlü aile, güçlü toplum.' diyoruz ki devletimiz güçlü olsun. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayreti içinde bir taraftan fiziki kalkınmayı hiç kesintisiz sürdüreceklerini, diğer taraftan da demokratikleşmedeki adımlardan hiçbir zaman taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tunç, "Bu anlamda Türkiye'yi yeni, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecimiz devam edecek. Kim ne derse desin, reformlarımızdan, yeniliklerimizden, gelişmeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz inşallah. Dış politikada hakkaniyetli, dirayetli, güçlü duruşumuzla arabulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanı'mızla dış politikada Türkiye'yi lider ülke yapmanın çalışmalarını gece gündüz sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Tunç, Kumluca'nın her seçimde kendilerine destek verdiğini belirterek, Bartın'a eser üzerine eser kazandırmanın gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.