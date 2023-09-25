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        Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası

        Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:49
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        Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası
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        Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi.

        Güzelcehisar sahilinde denizde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, botlarla gittikleri bölgede S.D. ve F.K'nin dinamitle balık avladıklarını tespit etti.

        Teknede yapılan aramada, denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.D. ve F.K'ye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 33 bin 127'şer lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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