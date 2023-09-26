Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

        Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, Bartın'da Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, Bartın'da Müslüman oldu.

        Kentte tatil yapan Almanya'daki komşularını ziyarete gelen Boettcher, yaptığı araştırmalar sonucu ilgi duyduğu İslamiyet'e geçmek için İl Müftülüğüne başvuruda bulundu.

        Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Boettcher, "Havva" ismini aldı.

        Güner de Boettcher'i kutlayarak, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

        Boettcher, kelimeişehadet getirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası
        Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası
        Denizde dinamitle balık avlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı
        Denizde dinamitle balık avlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı
        Husumetlisini vurup görüntülemişti, savcılığın itirazıyla tutuklandı
        Husumetlisini vurup görüntülemişti, savcılığın itirazıyla tutuklandı
        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurduğu anı cep telefonu kamerasıy...
        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurduğu anı cep telefonu kamerasıy...
        Köy yolunda otomobilin önüne ayı çıktı
        Köy yolunda otomobilin önüne ayı çıktı